Ковалева Лариса Евгеньевна
Место рожденияГрузинская ССР город Рустави
Дата рождения29.10.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1956
Отец: Ковалев Евгений Никитович
Мать: скрыто настройками приватности
Грузинская ССР город Рустави
Рождение ребёнка
31.12.1991
Сын: Асриашвили Гиоргий Гиаевич
Отец ребёнка: Асриашвили Гиа Шотаевич
Россия, Город Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.09.1993
Дочь: Асриашвили Ирина Гиаевна
Отец ребёнка: Асриашвили Гиа Шотаевич
Россия город Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно