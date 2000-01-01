Ковалева Лариса Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева Лариса Евгеньевна

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Место рождения

Грузинская ССР город Рустави

Дата рождения

29.10.1956

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1955 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1956

Отец: Ковалев Евгений Никитович

Мать: скрыто настройками приватности

Грузинская ССР город Рустави
Рождение ребёнка
31.12.1991

Сын: Асриашвили Гиоргий Гиаевич

Отец ребёнка: Асриашвили Гиа Шотаевич

Россия, Город Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.09.1993

Дочь: Асриашвили Ирина Гиаевна

Отец ребёнка: Асриашвили Гиа Шотаевич

Россия город Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асриашвили Гиа Шотаевич

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