Ковалев Евгений Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1935
Дата смерти24.12.?
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1935
Отец: Ковалев Никита
Мать: Аникеева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
29.10.1956
Дочь: Ковалева Лариса Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Грузинская ССР город Рустави
Рождение ребёнка
12.09.1959
Дочь: Ковалева Ирина Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Грузинская ССР город Рустави
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
24.12.?