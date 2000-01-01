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Ковалев Евгений Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1935

Дата смерти

24.12.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1935

Отец: Ковалев Никита

Мать: Аникеева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
29.10.1956

Дочь: Ковалева Лариса Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Грузинская ССР город Рустави
Рождение ребёнка
12.09.1959

Дочь: Ковалева Ирина Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Грузинская ССР город Рустави
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
24.12.?
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