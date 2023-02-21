Ковалева Ирина Евгеньевна
Место рожденияГрузинская ССР город Рустави
Дата рождения12.09.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1959
Отец: Ковалев Евгений Никитович
Мать: скрыто настройками приватности
Грузинская ССР город Рустави
Рождение ребёнка
05.12.1994
Дочь: Доброхотова Екатерина Эдуардовна
Отец ребёнка: Доброхотов Максим Эдуардович
Бракосочетание
Неизвестно