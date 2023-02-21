Ковалева Ирина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева Ирина Евгеньевна

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Место рождения

Грузинская ССР город Рустави

Дата рождения

12.09.1959

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1979 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1959

Отец: Ковалев Евгений Никитович

Мать: скрыто настройками приватности

Грузинская ССР город Рустави
Рождение ребёнка
05.12.1994

Дочь: Доброхотова Екатерина Эдуардовна

Отец ребёнка: Доброхотов Максим Эдуардович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доброхотов Максим Эдуардович

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