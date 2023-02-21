Асриашвили Гиа Шотаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1955
Отец: Асриашвили Шота
Мать: Сепашвили Циала
Рождение ребёнка
31.12.1991
Сын: Асриашвили Гиоргий Гиаевич
Мать ребёнка: Ковалева Лариса Евгеньевна
Россия, Город Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.09.1993
Дочь: Асриашвили Ирина Гиаевна
Мать ребёнка: Ковалева Лариса Евгеньевна
Россия город Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно