Асриашвили Гиа Шотаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асриашвили Гиа Шотаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1955

Отец: Асриашвили Шота

Мать: Сепашвили Циала

Рождение ребёнка
31.12.1991

Сын: Асриашвили Гиоргий Гиаевич

Мать ребёнка: Ковалева Лариса Евгеньевна

Россия, Город Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.09.1993

Дочь: Асриашвили Ирина Гиаевна

Мать ребёнка: Ковалева Лариса Евгеньевна

Россия город Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Лариса Евгеньевна

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