Илья Парфеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Парфеньевич

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Место рождения

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1723 г.р.

Мать

1733 г.р.

Жена

1761 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Парфений Федотович

Мать: Гликерия Ивановна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
03.02.1782

Жена: Екатерина Тихоновна

Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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