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Екатерина Тихоновна

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Место рождения

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1739 г.р.

Мать

1743 г.р.

Муж

1766 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Тихон Федорович

Мать: Пелагия Леонтьевна

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
03.02.1782

Муж: Илья Парфеньевич

Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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