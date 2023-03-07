Екатерина Тихоновна
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Тихон Федорович
Мать: Пелагия Леонтьевна
Бракосочетание
03.02.1782
Муж: Илья Парфеньевич
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно