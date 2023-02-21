Гликерия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Дарья Парфеновна
Отец ребёнка: Парфений Федотович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Параскева Парфеновна
Отец ребёнка: Парфений Федотович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Козма Парфеньевич
Отец ребёнка: Парфений Федотович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Марфа Парфеновна
Отец ребёнка: Парфений Федотович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Илья Парфеньевич
Отец ребёнка: Парфений Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парфений Федотович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно