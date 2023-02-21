Гликерия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Дарья Парфеновна

Отец ребёнка: Парфений Федотович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Параскева Парфеновна

Отец ребёнка: Парфений Федотович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1754

Сын: Козма Парфеньевич

Отец ребёнка: Парфений Федотович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Марфа Парфеновна

Отец ребёнка: Парфений Федотович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1766

Сын: Илья Парфеньевич

Отец ребёнка: Парфений Федотович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфений Федотович

Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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