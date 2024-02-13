Герман Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герман Леонид Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герман Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакай Вячеслав Леонидович

Мать ребёнка: Бакай Вера Арсентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герман-Терещенко (Бакай) Светлана Леонидовна

Мать ребёнка: Бакай Вера Арсентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герман-Рябова (Бакай) Жанна Леонидовна

Мать ребёнка: Бакай Вера Арсентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакай Вера Арсентьевна

Смерть
Неизвестно

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