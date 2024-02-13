Герман Леонид Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Герман Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакай Вячеслав Леонидович
Мать ребёнка: Бакай Вера Арсентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герман-Терещенко (Бакай) Светлана Леонидовна
Мать ребёнка: Бакай Вера Арсентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герман-Рябова (Бакай) Жанна Леонидовна
Мать ребёнка: Бакай Вера Арсентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бакай Вера Арсентьевна
Смерть
Неизвестно