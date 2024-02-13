Бакай Вера Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакай Вера Арсентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бакай Арсентий Данилович

Мать: Бакай Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакай Вячеслав Леонидович

Отец ребёнка: Герман Леонид Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герман-Терещенко (Бакай) Светлана Леонидовна

Отец ребёнка: Герман Леонид Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герман-Рябова (Бакай) Жанна Леонидовна

Отец ребёнка: Герман Леонид Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герман Леонид Иванович

Смерть
Неизвестно

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