Бакай Вера Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бакай Арсентий Данилович
Мать: Бакай Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакай Вячеслав Леонидович
Отец ребёнка: Герман Леонид Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герман-Терещенко (Бакай) Светлана Леонидовна
Отец ребёнка: Герман Леонид Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герман-Рябова (Бакай) Жанна Леонидовна
Отец ребёнка: Герман Леонид Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно