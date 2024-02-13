Бакай Вячеслав Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Герман Леонид Иванович
Мать: Бакай Вера Арсентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакай Анастасия Вячеславовна
Мать ребёнка: Бакай Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакай Оксана Вячеславовна
Мать ребёнка: Бакай Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бакай Лариса
Смерть
Неизвестно