Бакай Вячеслав Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакай Вячеслав Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герман Леонид Иванович

Мать: Бакай Вера Арсентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакай Анастасия Вячеславовна

Мать ребёнка: Бакай Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакай Оксана Вячеславовна

Мать ребёнка: Бакай Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакай Лариса

Смерть
Неизвестно

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