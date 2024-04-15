Белетков Прокопий Исакович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Белетков Исак Митрофанович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Белетков Степан Прокопьевич
Мать ребёнка: Белеткова Марья Семеновна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Аграфена Прокопьевна
Мать ребёнка: Белеткова Марья Семеновна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Прасковья Прокопьевна
Мать ребёнка: Белеткова Марья Семеновна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Надежда Прокопьевна
Мать ребёнка: Белеткова Марья Семеновна
Место жительства
После 23.06.1794
Из деревни Ближней Зотиной
Место жительства
До 1794
Зотино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Место жительства
До 15.04.1821
В 1821 по предписанию .. комиссара от 15 апреля за №134 и таково же от тобольской казенной палаты переведен в сей волости деревню Козлову
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно