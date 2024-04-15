Белетков Прокопий Исакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белетков Прокопий Исакович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Белетков Исак Митрофанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Белетков Степан Прокопьевич

Мать ребёнка: Белеткова Марья Семеновна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Аграфена Прокопьевна

Мать ребёнка: Белеткова Марья Семеновна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Прасковья Прокопьевна

Мать ребёнка: Белеткова Марья Семеновна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Надежда Прокопьевна

Мать ребёнка: Белеткова Марья Семеновна

Место жительства
После 23.06.1794
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Из деревни Ближней Зотиной
Место жительства
До 1794
Зотино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Место жительства
До 15.04.1821
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
В 1821 по предписанию .. комиссара от 15 апреля за №134 и таково же от тобольской казенной палаты переведен в сей волости деревню Козлову
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белеткова Марья Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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