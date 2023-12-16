Белетков Степан Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Место жительства
После 23.06.1794
Из деревни Ближней Зотиной
Место жительства
До 1794
Зотино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1805
Сын: Белетков Савелий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Белетков Сидор Степанович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
До 15.04.1821
В 1821 по предписанию .. комиссара от 15 апреля за №134 и таково же от тобольской казенной палаты переведен в сей волости деревню Козлову
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно