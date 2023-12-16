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Белетков Степан Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Белетков Прокопий Исакович

Мать: Белеткова Марья Семеновна

Место жительства
После 23.06.1794
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Из деревни Ближней Зотиной
Место жительства
До 1794
Зотино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Белетков Савелий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Белетков Сидор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
До 15.04.1821
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
В 1821 по предписанию .. комиссара от 15 апреля за №134 и таково же от тобольской казенной палаты переведен в сей волости деревню Козлову
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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