Сосенков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосенков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Сосенков Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Верхние Присады, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сосенков Константин Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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