Сосенков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837 ст.
Сын: Сосенков Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Верхние Присады, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сосенков Константин Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно