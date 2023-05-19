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Сосенков Николай Николаевич

Место рождения

Верхние Присады, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1837 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.

Отец: Сосенков Николай

Мать: не указана

Верхние Присады, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1872 по 1875

Сын: Сосенков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Сосенкова Ксения Давидовна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Сосенков Константин Николаевич

Мать ребёнка: Сосенкова Ксения Давидовна

Верхние Присады, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
13.06.1874

Дочь: Сосенкова Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Сосенкова Ксения Давидовна

Верхние Присады, город Тула, Тульская область
Крестные: тульский мещанин Александр Васильев Аксаментов и села Присад умершего священника Иоанна Тихомирова дочь Елизавета 17 июн 1874 Димитриевской церкви с.Казачьи Присады Тульского уезда Тульско... Показать все
Рождение ребёнка
1876 ст.

Дочь: Сосенкова Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Сосенкова Ксения Давидовна

Верхние Присады, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Сосенков Петр Николаевич

Мать ребёнка: Сосенкова Татьяна Васильевна

Верхние Присады, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
13.03.1879

Сын: Сосенков Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Сосенкова Татьяна Васильевна

Верхние Присады, город Тула, Тульская область
рестные: тульские мещане Устин Васильев Кудрявцев и Максима Сергеева жена Ульяна Васильева. 15 мар 1879 Димитриевской церкви с.Казачьи Присады Тульского уезда Тульской губернии Ф. 93. Оп. 1. Д. 3601... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сосенкова Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сосенкова Ксения Давидовна

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