Сосенков Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения1837 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.
Отец: Сосенков Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1872 по 1875
Сын: Сосенков Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Сосенкова Ксения Давидовна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Сосенков Константин Николаевич
Мать ребёнка: Сосенкова Ксения Давидовна
Рождение ребёнка
13.06.1874
Дочь: Сосенкова Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Сосенкова Ксения Давидовна
Крестные: тульский мещанин Александр Васильев Аксаментов и села Присад умершего священника Иоанна Тихомирова дочь Елизавета 17 июн 1874 Димитриевской церкви с.Казачьи Присады Тульского уезда Тульско... Показать все
Рождение ребёнка
1876 ст.
Дочь: Сосенкова Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Сосенкова Ксения Давидовна
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Сосенкова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
13.03.1879
Сын: Сосенков Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Сосенкова Татьяна Васильевна
рестные: тульские мещане Устин Васильев Кудрявцев и Максима Сергеева жена Ульяна Васильева. 15 мар 1879 Димитриевской церкви с.Казачьи Присады Тульского уезда Тульской губернии Ф. 93. Оп. 1. Д. 3601... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно