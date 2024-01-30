Светлова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светлова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Светлов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Светлов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Светлов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Светлов Сергей

Рождение ребёнка
1879

Сын: Светлов Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Светлов Сергей

Смерть
Неизвестно

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