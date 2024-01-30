Светлова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Светлов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Светлов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Светлов Сергей
Рождение ребёнка
1879
Сын: Светлов Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Светлов Сергей
Смерть
Неизвестно