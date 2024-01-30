Светлов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светлов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Светлов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Светлова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Светлов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Светлова Прасковья

Рождение ребёнка
1879

Сын: Светлов Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Светлова Прасковья

Смерть
Неизвестно

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