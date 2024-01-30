Светлов Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Светлов Сергей
Мать: Светлова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Светлова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Светлова Мария
Рождение ребёнка
15.07.1920
Мать ребёнка: Светлова Мария
Смерть
Неизвестно