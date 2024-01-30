Светлов Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светлов Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Светлов Сергей

Мать: Светлова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Светлова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светлова Мария

Рождение ребёнка
15.07.1920

Сын: Светлов Евгений Иванович

Мать ребёнка: Светлова Мария

Смерть
Неизвестно

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