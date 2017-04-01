Шрейер Иван Юльевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шрейер Иван Юльевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1891

Дочь: Фон Ден Бринкен Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Шрейер Ольга Геннадьевна

г. Баку, Бакинская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шрейер Ольга Геннадьевна

Смерть
Неизвестно
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