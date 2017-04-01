Шрейер Иван Юльевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1891
Дочь: Фон Ден Бринкен Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Шрейер Ольга Геннадьевна
г. Баку, Бакинская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шрейер Ольга Геннадьевна
Смерть
Неизвестно