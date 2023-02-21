Фон Ден Бринкен (Шрейер) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Ден Бринкен (Шрейер) Елизавета Ивановна

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Место рождения

г. Баку, Бакинская губерния, Российская Империя

Дата рождения

16.04.1891

Дата смерти

20.02.1965

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1891

Отец: Шрейер Иван Юльевич

Мать: Шрейер Ольга Геннадьевна

г. Баку, Бакинская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
15.02.1919

Муж: Фон Ден Бринкен Николай Александрович

Кесьма, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.11.1919

Дочь: Бринкен Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Фон Ден Бринкен Николай Александрович

Рождение ребёнка
24.08.1921

Сын: Бринкен Олег Николаевич

Отец ребёнка: Фон Ден Бринкен Николай Александрович

Рождение ребёнка
06.07.1929

Дочь: Бринкен Марина Николаевна

Отец ребёнка: Фон Ден Бринкен Николай Александрович

Смерть
20.02.1965
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
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