Фон Ден Бринкен (Шрейер) Елизавета Ивановна
Место рожденияг. Баку, Бакинская губерния, Российская Империя
Дата рождения16.04.1891
Дата смерти20.02.1965
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.04.1891
Отец: Шрейер Иван Юльевич
Мать: Шрейер Ольга Геннадьевна
г. Баку, Бакинская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
15.02.1919
Кесьма, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.11.1919
Дочь: Бринкен Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Фон Ден Бринкен Николай Александрович
Рождение ребёнка
24.08.1921
Отец ребёнка: Фон Ден Бринкен Николай Александрович
Рождение ребёнка
06.07.1929
Дочь: Бринкен Марина Николаевна
Отец ребёнка: Фон Ден Бринкен Николай Александрович
Смерть
20.02.1965
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область