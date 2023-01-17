Фон Ден Бринкен Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФон Ден Бринкен Николай Александрович

Фон Ден Бринкен Николай Александрович

avatar

Место рождения

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.12.1894

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.02.1919

Жена: Фон Ден Бринкен Елизавета Ивановна

Кесьма, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.11.1919

Дочь: Бринкен Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Фон Ден Бринкен Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
24.08.1921

Сын: Бринкен Олег Николаевич

Мать ребёнка: Фон Ден Бринкен Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
06.07.1929

Дочь: Бринкен Марина Николаевна

Мать ребёнка: Фон Ден Бринкен Елизавета Ивановна

Смерть
1968
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close