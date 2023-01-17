Фон Ден Бринкен Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения06.12.1894
Дата смерти1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1919
Кесьма, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.11.1919
Дочь: Бринкен Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Фон Ден Бринкен Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
24.08.1921
Мать ребёнка: Фон Ден Бринкен Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
06.07.1929
Дочь: Бринкен Марина Николаевна
Мать ребёнка: Фон Ден Бринкен Елизавета Ивановна
Смерть
1968