Кононова (Селеткова) Тамара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1936
Дата смерти04.06.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1936
Рождение ребёнка
01.02.1960
Сын: Кононов Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.06.2013
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно