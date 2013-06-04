Кононова (Селеткова) Тамара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКононова (Селеткова) Тамара Петровна

Кононова (Селеткова) Тамара Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1936

Дата смерти

04.06.2013

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1936

Отец: Кирпичев Петр Александрович

Мать: Селеткова Августа Васильевна

Рождение ребёнка
01.02.1960

Сын: Кононов Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
11.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Смерть
04.06.2013
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close