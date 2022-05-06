Селеткова (Кирпичева) Августа Васильевна
Место рожденияВологодская обл. Велико-устюгский р-н, Усть-Алексеево
Дата рождения07.12.1902
Дата смерти06.05.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1936
Дочь: Кононова (Селеткова) Тамара Петровна
Отец ребёнка: Кирпичев Петр Александрович
Смерть
06.05.1991
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Причина смерти: Естественная смерть/старость