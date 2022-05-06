Селеткова (Кирпичева) Августа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСелеткова (Кирпичева) Августа Васильевна

Селеткова (Кирпичева) Августа Васильевна

Место рождения

Вологодская обл. Велико-устюгский р-н, Усть-Алексеево

Дата рождения

07.12.1902

Дата смерти

06.05.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1936

Дочь: Кононова (Селеткова) Тамара Петровна

Отец ребёнка: Кирпичев Петр Александрович

Смерть
06.05.1991
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Причина смерти: Естественная смерть/старость

Мы используем куки для улучшения работы сайта.