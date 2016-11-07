Кононов Сергей Анатольевич
Место рождения
Дата рождения01.02.1960
Дата смерти07.11.2016
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1960
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Кононова Тамара Петровна
Рождение ребёнка
24.05.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.07.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.11.2016