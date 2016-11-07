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Кононов Сергей Анатольевич

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Место рождения

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми

Дата рождения

01.02.1960

Дата смерти

07.11.2016

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

ПК
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Место
Комментарий
Рождение
01.02.1960

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кононова Тамара Петровна

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
24.05.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.07.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Смерть
07.11.2016
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