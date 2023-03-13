Вавиловъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1761
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Вавиловъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Сын: Вавиловъ Кондратий
Мать ребёнка: Вавилова Настасья Петрова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Вавилова) Дарья
Мать ребёнка: Вавилова Настасья Петрова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Вавиловъ Софронъ
Мать ребёнка: Вавилова Настасья Петрова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Вавиловъ Харитонъ
Мать ребёнка: Вавилова Настасья Петрова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Вавилова) Анна
Мать ребёнка: Вавилова Настасья Петрова