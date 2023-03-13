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Вавиловъ Иванъ

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1761

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Вавиловъ Василий

Мать: Вавилова Катерина Алексеева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вавилова Настасья Петрова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Вавиловъ Кондратий

Мать ребёнка: Вавилова Настасья Петрова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Вавилова) Дарья

Мать ребёнка: Вавилова Настасья Петрова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Вавиловъ Софронъ

Мать ребёнка: Вавилова Настасья Петрова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Вавиловъ Харитонъ

Мать ребёнка: Вавилова Настасья Петрова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Вавилова) Анна

Мать ребёнка: Вавилова Настасья Петрова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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