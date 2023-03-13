Вавилова Настасья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вавиловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Вавиловъ Кондратий
Отец ребёнка: Вавиловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Вавилова) Дарья
Отец ребёнка: Вавиловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1785
Сын: Вавиловъ Софронъ
Отец ребёнка: Вавиловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Вавиловъ Харитонъ
Отец ребёнка: Вавиловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Вавилова) Анна
Отец ребёнка: Вавиловъ Иванъ