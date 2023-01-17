Ихликамал Гарафетдинова
Место рождения
Дата рождения26.10.1885
ПолЖенский
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1885
Отец: Гарафетдин Хабибуллин
Мать: Хасния
Бракосочетание
21.11.1903
Муж: Губайдулла
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Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно