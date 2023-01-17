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Ихликамал Гарафетдинова

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.10.1885

Пол

Женский

Отец

Мать

1864 г.р.

Муж

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1885

Отец: Гарафетдин Хабибуллин

Мать: Хасния

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
21.11.1903

Муж: Губайдулла

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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Место жительства
Неизвестно
Татарское Макулово, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Татарское Макулово, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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