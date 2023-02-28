Губайдулла
Место рождения
Дата рождения1881
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.11.1903
Жена: Ихликамал Гарафетдинова
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно