Губайдулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубайдулла

Губайдулла

avatar

Место рождения

Татарское Макулово, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1881

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарское Макулово, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
21.11.1903

Жена: Ихликамал Гарафетдинова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
60 сум | ее представлял отец его Маматхужа аул Багауддин Мухаммадамин улы свидетели Сатламыш аул Мухаммадвали Гали улы и Маматхужа аул Гайфиддин Фатхулла улы его Макал аул Гимаддин Курбангали улы и Са... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Татарское Макулово, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Татарское Макулово, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close