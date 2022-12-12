Хасния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасния

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1885

Дочь: Ихликамал Гарафетдинова

Отец ребёнка: Гарафетдин Хабибуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.08.1888

Сын: Акмалитдин Гарафетдинов

Отец ребёнка: Гарафетдин Хабибуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.03.1891

Дочь: Галиякамал Гарафетдиновна

Отец ребёнка: Гарафетдин Хабибуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.06.1895

Сын: Давлетша Гарафетдинович

Отец ребёнка: Гарафетдин Хабибуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.02.1898

Сын: Мубаракша Гарафетдинович

Отец ребёнка: Гарафетдин Хабибуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.06.1901

Сын: Тимерша Гарафетдинович

Отец ребёнка: Гарафетдин Хабибуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.08.1904

Сын: Ахметша Гарафетдинович

Отец ребёнка: Гарафетдин Хабибуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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