Хасния
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1885
Дочь: Ихликамал Гарафетдинова
Отец ребёнка: Гарафетдин Хабибуллин
Рождение ребёнка
23.08.1888
Отец ребёнка: Гарафетдин Хабибуллин
Рождение ребёнка
20.03.1891
Дочь: Галиякамал Гарафетдиновна
Отец ребёнка: Гарафетдин Хабибуллин
Рождение ребёнка
18.06.1895
Отец ребёнка: Гарафетдин Хабибуллин
Рождение ребёнка
19.02.1898
Отец ребёнка: Гарафетдин Хабибуллин
Рождение ребёнка
20.06.1901
Отец ребёнка: Гарафетдин Хабибуллин
Рождение ребёнка
20.08.1904
Отец ребёнка: Гарафетдин Хабибуллин
Место жительства
Неизвестно