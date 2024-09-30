Хуопалайнен Сара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1860
Рождение ребёнка
03.08.1864
Дочь: Мейер (Хуопалайнен) Мария Адамовна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Иванович
Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно