деревня Куприяновка, деревня Куприяновка, Староскворицкая волость, Царскосельский уезд (на 1913) — Familio

Куприяновка

Староскворицкая волость, Царскосельский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Царскосельский уезд
4464Куприяновка, д. вл.при Таицком водопроводном канале.13½982125
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Царскосельский уезд, Староскворицкая волость
637. Куприяновка, деревня бывшая владельческая, дворов 12, жителей 56, лавка

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Царскосельский уезд, Староскворицкая волость
Куприяновка д.163 стан9114 участок5станция Танцы.
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