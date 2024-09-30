Мейер (Хуопалайнен) Мария Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейер (Хуопалайнен) Мария Адамовна

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

03.08.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1864

Отец: Хуопалайнен Адам Иванович

Мать: Хуопалайнен Сара Ивановна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
05.12.1882

Муж: Мейер Абрам Петрович

Рождение ребёнка
14.12.1883

Сын: Мейер Петр Абрамович

Отец ребёнка: Мейер Абрам Петрович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.03.1885

Сын: Мейер Адам Абрамович

Отец ребёнка: Мейер Абрам Петрович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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