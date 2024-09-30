Мейер (Хуопалайнен) Мария Адамовна
Место рождения
Дата рождения03.08.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1864
Бракосочетание
05.12.1882
Муж: Мейер Абрам Петрович
Рождение ребёнка
14.12.1883
Сын: Мейер Петр Абрамович
Отец ребёнка: Мейер Абрам Петрович
Рождение ребёнка
10.03.1885
Сын: Мейер Адам Абрамович
Отец ребёнка: Мейер Абрам Петрович
Смерть
Неизвестно