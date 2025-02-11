Thiessen Johann A P 13.12.1884 — найти родственников по фамилии на Familio

Thiessen Johann A P

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 13.12.1884, Долинское

умер 14.02.1920, Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Отец
Thiessen Abram A.02.03.1839 г.р.
Мать
Thiessen (Penner) Elisabeth H A13.12.1842 г.р.
Супруги
(Janzen) Elisabeth D E03.07.1887 г.р.
Дети
Schapansky (Thiessen) Elisabeth30.01.1908 г.р.
Rempel (Thiessen) Helena15.06.1909 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1884

Отец: Thiessen Abram A.

Мать: Thiessen (Penner) Elisabeth H A

Крещение
18.05.1904
Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Бракосочетание
30.01.1907

Жена: (Janzen) Elisabeth D E

Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Бракосочетание с: Johann THIESSEN

Рождение ребёнка
30.01.1908

Дочь: Schapansky (Thiessen) Elisabeth

Мать ребёнка: (Janzen) Elisabeth D E

Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
15.06.1909

Дочь: Rempel (Thiessen) Helena

Мать ребёнка: (Janzen) Elisabeth D E

Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
24.10.1910

Сын: Thiessen Johann J.

Мать ребёнка: (Janzen) Elisabeth D E

Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Смерть
14.02.1920
Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

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