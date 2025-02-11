Thiessen Johann A P
мужской, родился 13.12.1884, Долинское
умер 14.02.1920, Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
ОтецThiessen Abram A.02.03.1839 г.р.
МатьThiessen (Penner) Elisabeth H A13.12.1842 г.р.
Супруги
(Janzen) Elisabeth D E03.07.1887 г.р.
Дети
Schapansky (Thiessen) Elisabeth30.01.1908 г.р.
Rempel (Thiessen) Helena15.06.1909 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1884
Отец: Thiessen Abram A.
Крещение
18.05.1904
Бракосочетание
30.01.1907
Жена: (Janzen) Elisabeth D E
Рождение ребёнка
30.01.1908
Дочь: Schapansky (Thiessen) Elisabeth
Мать ребёнка: (Janzen) Elisabeth D E
Рождение ребёнка
15.06.1909
Дочь: Rempel (Thiessen) Helena
Мать ребёнка: (Janzen) Elisabeth D E
Рождение ребёнка
24.10.1910
Сын: Thiessen Johann J.
Мать ребёнка: (Janzen) Elisabeth D E
Смерть
14.02.1920