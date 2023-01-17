Соломония Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломония Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1729

Муж: Андрей Яковлевич

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Присеки, село, Сукроменская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1732

Сын: Василий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Яковлевич

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Федор Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Яковлевич

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.03.1735

Сын: Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Яковлевич

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Петр Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Яковлевич

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
?.06.1741

Дочь: Анисия Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Яковлевич

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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