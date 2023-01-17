Андрей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Яков Антипович
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1729
Жена: Соломония Васильевна
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Присеки, село, Сукроменская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1732
Сын: Василий Андреевич
Мать ребёнка: Соломония Васильевна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Федор Андреевич
Мать ребёнка: Соломония Васильевна
Рождение ребёнка
28.03.1735
Сын: Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Соломония Васильевна
Рождение ребёнка
1737
Сын: Петр Андреевич
Мать ребёнка: Соломония Васильевна
Рождение ребёнка
?.06.1741
Дочь: Анисия Андреевна
Мать ребёнка: Соломония Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно