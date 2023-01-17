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Андрей Яковлевич

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Место рождения

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Яков Антипович

Мать: не указана

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
17.02.1729

Жена: Соломония Васильевна

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Присеки, село, Сукроменская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1732

Сын: Василий Андреевич

Мать ребёнка: Соломония Васильевна

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Федор Андреевич

Мать ребёнка: Соломония Васильевна

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.03.1735

Сын: Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Соломония Васильевна

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Петр Андреевич

Мать ребёнка: Соломония Васильевна

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
?.06.1741

Дочь: Анисия Андреевна

Мать ребёнка: Соломония Васильевна

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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