Дербенёва (Чарушина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Чарушин ?
Мать: Чарушина ?
Рождение ребёнка
1953
Отец ребёнка: Дербенёв Василий Павлович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Дербенёв Николай Васильевич
Отец ребёнка: Дербенёв Василий Павлович
Рождение ребёнка
1963
Сын: Дербенёв Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Дербенёв Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно