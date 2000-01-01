Дербенёв Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дербенёв Василий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1953 г.р.
1955 г.р.
1963 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Дербенёв Павел

Мать: Дербенёва ?

Рождение ребёнка
1953

Сын: Дербенёв Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Дербенёва Мария

Рождение ребёнка
1955

Сын: Дербенёв Николай Васильевич

Мать ребёнка: Дербенёва Мария

Рождение ребёнка
1963

Сын: Дербенёв Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Дербенёва Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дербенёва Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дербенёва Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дербенёва Мария

Смерть
Неизвестно
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