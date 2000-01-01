Дербенёв Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Дербенёв Павел
Мать: Дербенёва ?
Рождение ребёнка
1953
Мать ребёнка: Дербенёва Мария
Рождение ребёнка
1955
Сын: Дербенёв Николай Васильевич
Мать ребёнка: Дербенёва Мария
Рождение ребёнка
1963
Сын: Дербенёв Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Дербенёва Мария
Смерть
Неизвестно