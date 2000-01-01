Дербенёв Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДербенёв Владимир Васильевич

Дербенёв Владимир Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: Дербенёв Василий Павлович

Мать: Дербенёва Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close