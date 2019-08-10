(Городская) Анна Григорьевна
Место рожденияRussia, Пятигорск
Дата рождения10.08.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1910
Отец: ?
Мать: Евдокия Самуиловна
Russia, Пятигорск
Упоминание
Неизвестно
Внѣбрачный ребенокъ, если ему небыло присвоено отчества при совершеніи метрической о его рожденіи записи, именуется по отчеству сообразно имени своего воспріемника. (3. Гр., ст. 132.2 по прод. 1902 г.... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Прожила долго. Обратите внимание. В книге о рождении есть записи о получении копий о рождении и за 1926 и за 1944 год.
Смерть
Неизвестно