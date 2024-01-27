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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1899

Дочь: Анисия

Мать ребёнка: Евдокия Самуиловна

Russia, Пятигорск
Рождение ребёнка
22.12.1901

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Евдокия Самуиловна

Russia, Пятигорск
Рождение ребёнка
26.02.1908

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Самуиловна

Russia, Пятигорск
Рождение ребёнка
10.08.1910

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия Самуиловна

Russia, Пятигорск
Рождение ребёнка
17.04.1913

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Самуиловна

Russia, Пятигорск
Рождение ребёнка
29.12.1915

Дочь: Наталия Филимоновна

Мать ребёнка: Евдокия Самуиловна

Russia, Пятигорск
Смерть
Неизвестно
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