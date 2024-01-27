?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.12.1899
Дочь: Анисия
Мать ребёнка: Евдокия Самуиловна
Russia, Пятигорск
Рождение ребёнка
22.12.1901
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Евдокия Самуиловна
Russia, Пятигорск
Рождение ребёнка
26.02.1908
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия Самуиловна
Russia, Пятигорск
Рождение ребёнка
10.08.1910
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия Самуиловна
Russia, Пятигорск
Рождение ребёнка
17.04.1913
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Самуиловна
Russia, Пятигорск
Рождение ребёнка
29.12.1915
Дочь: Наталия Филимоновна
Мать ребёнка: Евдокия Самуиловна
Russia, Пятигорск
Смерть
Неизвестно