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(Городская) Клавдия

Место рождения

Russia, Пятигорск

Дата рождения

22.12.1901

Дата смерти

25.07.1902

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1901

Отец: ?

Мать: Евдокия Самуиловна

Russia, Пятигорск
Упоминание
Неизвестно
Интересны нюансы в документах о рождении и смерти у матери. В одном она по отчеству Самуиловна в другом Матвеевна.
Смерть
25.07.1902
Russia, Пятигорск
Причина смерти: В детстве
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