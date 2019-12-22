(Городская) Клавдия
Место рожденияRussia, Пятигорск
Дата рождения22.12.1901
Дата смерти25.07.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1901
Отец: ?
Мать: Евдокия Самуиловна
Russia, Пятигорск
Упоминание
Неизвестно
Интересны нюансы в документах о рождении и смерти у матери. В одном она по отчеству Самуиловна в другом Матвеевна.
Смерть
25.07.1902
Russia, Пятигорск
Причина смерти: В детстве