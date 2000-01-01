Астров Семен (Соломон) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАстров Семен (Соломон)

Астров Семен (Соломон)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1924

Сын: Астров Иосиф (Соломонович)

Мать ребёнка: не указана

Москва, город Москва, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close