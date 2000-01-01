Астров Иосиф (Соломонович)
Место рожденияМосква, город Москва, Россия
Дата рождения24.06.1924
Дата смерти1986
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1924
Отец: Астров Семен (Соломон)
Мать: не указана
Москва, город Москва, Россия
Рождение ребёнка
26.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Астрова Нина Васильевна
Москва
Смерть
1986