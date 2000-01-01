Астров Иосиф (Соломонович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астров Иосиф (Соломонович)

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Место рождения

Москва, город Москва, Россия

Дата рождения

24.06.1924

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1924

Отец: Астров Семен (Соломон)

Мать: не указана

Москва, город Москва, Россия
Рождение ребёнка
26.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Астрова Нина Васильевна

Москва
Смерть
1986
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