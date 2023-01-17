Лобушкина Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1819
Отец ребёнка: Лобушкин Данила Иванович
Рождение ребёнка
Около 1822
Отец ребёнка: Лобушкин Данила Иванович
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Лобушкин Георгий Данилович
Отец ребёнка: Лобушкин Данила Иванович
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Лобушкин Василий Данилович
Отец ребёнка: Лобушкин Данила Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно