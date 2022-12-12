Лобушкин Данила Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобушкин Данила Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1788 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Лобушкин Иван Данилович

Мать ребёнка: Лобушкина Федосья

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Лобушкин Потап Данилович

Мать ребёнка: Лобушкина Федосья

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Лобушкин Георгий Данилович

Мать ребёнка: Лобушкина Федосья

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Лобушкин Василий Данилович

Мать ребёнка: Лобушкина Федосья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобушкина Федосья

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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