Лобушкин Данила Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: Лобушкина Федосья
Рождение ребёнка
Около 1822
Мать ребёнка: Лобушкина Федосья
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Лобушкин Георгий Данилович
Мать ребёнка: Лобушкина Федосья
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Лобушкин Василий Данилович
Мать ребёнка: Лобушкина Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лобушкина Федосья
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно