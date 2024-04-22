Воронцова (Новицкая) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцова (Новицкая) Елена Викторовна

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

05.04.1956

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1956

Отец: Новицкий Виктор Арсентьевич

Мать: Новицкая Роза Сергеевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.09.1975

Дочь: Назинцева Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Воронцов Владимир Семёнович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.10.1984

Сын: Воронцов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Воронцов Владимир Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронцов Владимир Семёнович

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