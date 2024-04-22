Воронцова (Новицкая) Елена Викторовна
Место рождения
Дата рождения05.04.1956
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1956
Рождение ребёнка
03.09.1975
Дочь: Назинцева Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Воронцов Владимир Семёнович
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.10.1984
Сын: Воронцов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Воронцов Владимир Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно