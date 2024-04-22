Новицкая (Вяткина) Роза (Раиса) Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новицкая (Вяткина) Роза (Раиса) Сергеевна

Место рождения

Миасс, Миасский, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вяткин Сергей Петрович

Мать: Вяткина Любовь Сергеевна

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.04.1956

Дочь: Воронцова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Новицкий Виктор Арсентьевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новицкий Виктор Арсентьевич

Смерть
Неизвестно
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