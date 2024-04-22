Новицкая (Вяткина) Роза (Раиса) Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вяткин Сергей Петрович
Мать: Вяткина Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
05.04.1956
Дочь: Воронцова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Новицкий Виктор Арсентьевич
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно