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Воронцов Владимир Семёнович

Место рождения

Латное, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

23.05.1952

Дата смерти

02.09.1922

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1952

Отец: Воронцов Семён Петрович

Мать: Воронцова Анна Ивановна

Латное, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.09.1975

Дочь: Назинцева Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Воронцова Елена Викторовна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.10.1984

Сын: Воронцов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Воронцова Елена Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронцова Елена Викторовна

Смерть
02.09.1922
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