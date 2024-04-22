Воронцов Владимир Семёнович
Место рождения
Дата рождения23.05.1952
Дата смерти02.09.1922
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1952
Отец: Воронцов Семён Петрович
Мать: Воронцова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
03.09.1975
Дочь: Назинцева Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Воронцова Елена Викторовна
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.10.1984
Сын: Воронцов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Воронцова Елена Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.09.1922