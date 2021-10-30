Дудкин Вячеслав Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1946
Дата смерти30.10.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1946
Рождение ребёнка
22.05.1971
Сын: Дудкин Сергей Вячеславович
Мать ребёнка: Лихоносова (Лобачева) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
09.06.1973
Сын: Дудкин Александр Вячеславович
Мать ребёнка: Лихоносова (Лобачева) Татьяна Николаевна
Архангельская, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
30.10.2021