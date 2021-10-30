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Дудкин Вячеслав Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1946

Дата смерти

30.10.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1946

Отец: Дудкин Сергей Александрович

Мать: Дудкина (Пизюнова) Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
22.05.1971

Сын: Дудкин Сергей Вячеславович

Мать ребёнка: Лихоносова (Лобачева) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
09.06.1973

Сын: Дудкин Александр Вячеславович

Мать ребёнка: Лихоносова (Лобачева) Татьяна Николаевна

Архангельская, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
30.10.2021

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