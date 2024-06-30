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Дудкин Александр Вячеславович

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Место рождения

Архангельская, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

09.06.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1973

Отец: Дудкин Вячеслав Сергеевич

Мать: Лихоносова (Лобачева) Татьяна Николаевна

Архангельская, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудкина (Зеленская) Раиса Юрьевна

Бракосочетание
21.05.1994

Жена: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дудкина (Зеленская) Раиса Юрьевна

Юго-Северная, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.03.2002

Сын: Дудкин Максим Александрович

Мать ребёнка: Дудкина (Зеленская) Раиса Юрьевна

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