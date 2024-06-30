Дудкин Александр Вячеславович
Место рождения
Дата рождения09.06.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1973
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
21.05.1994
Жена: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дудкина (Зеленская) Раиса Юрьевна
Юго-Северная, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.03.2002
Сын: Дудкин Максим Александрович
Мать ребёнка: Дудкина (Зеленская) Раиса Юрьевна