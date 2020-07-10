Лихоносова (Лобачева) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1950
Дата смерти10.07.2020
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1950
Рождение ребёнка
22.05.1971
Сын: Дудкин Сергей Вячеславович
Отец ребёнка: Дудкин Вячеслав Сергеевич
Рождение ребёнка
09.06.1973
Сын: Дудкин Александр Вячеславович
Отец ребёнка: Дудкин Вячеслав Сергеевич
Архангельская, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
10.07.2020