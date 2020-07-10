Лихоносова (Лобачева) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихоносова (Лобачева) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1950

Дата смерти

10.07.2020

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1950

Отец: Лобачев Николай Федорович

Мать: Лобачева (Баришполец) Елена Павловна

Рождение ребёнка
22.05.1971

Сын: Дудкин Сергей Вячеславович

Отец ребёнка: Дудкин Вячеслав Сергеевич

Рождение ребёнка
09.06.1973

Сын: Дудкин Александр Вячеславович

Отец ребёнка: Дудкин Вячеслав Сергеевич

Архангельская, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
10.07.2020

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